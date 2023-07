"Günvurma ürək-damar, şəkərli diabet, böyrək çatışmazlığı kimi xroniki xəstəliyi olan şəxslərdə ölümə səbəb ola bilər".

Metbuat.az "Habertürk"ə istinadən xəbər verir ki, bunu professor Yücel Yüzbaşıoğlu deyib. O bildirib ki, günvurma ölüm riski yüksək olan bir xəstəlikdir:

"Günvurma zamanı bədən temperaturunun 40 dərəcənin üstünə qalxması, halsızlıq, süsuzluq kimi hallar müşahidə edilir".

O həmçinin bildirib ki, açıq havada çalışan inşaat və təsərrüfat işçiləri günvurma riski altındadır.

