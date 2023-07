Müğənni Çingiz Mustafayev konsert proqramı ilə çıxış edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, konsert Yaşıl Teatrda baş tutacaq.

Sufi musiqilərin səslənəcəyi medaisiya gecəsi 16 sentyabrda keçiriləcək və saat 20.00-da başlayacaq.

Konsertin biletləri iTicket.AZ-da satılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.