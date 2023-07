Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə yeni şöbə müdiri təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün imzalanan sərəncamla Tural Rəhman oğlu Rzayev Humanitar siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin olunub.

Qeyd edək ki, Tural Rzayev bu təyinatadək Ali Məclis Aparatında məsləhətçi, böyük məsləhətçi, şöbə müdirinin müavini vəzifələrində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.