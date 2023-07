Aparıcı Vüsalə Əlizadə özünə ad günü şənliyi keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhərdəki restoranların birində qeyd edilən doğum günü mərasimində aparıcının yaxınları, dostları yer alıblar.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.