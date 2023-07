Aparıcı Vüsalə Əlizadə ötən gün ad gününü qeyd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı ona hədiyyə kimi göndərilən dollar dəstəsinin görüntüsünü yayımlayıb. Belə ki, gül dəstəsi formasında hazırlanan hədiyyədə çiçək yerinə dollarlar yerləşdirilib.

Hədiyyə 1 dollarlıq əskinazla hazırlanıb.

