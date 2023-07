Vətən müharibəsi şəhidi Elnur Allahverdizadənin adına küçə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhidin adı Sumqayıt rayonunun Saray qəsəbəsində küçələrin birinə onun adı verilib.

Qeyd edək ki, Elnur Alllahverdizadə ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Cəsur döyüşçü”, “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif olunub.

