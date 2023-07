Qarabağda erməni silahlı quldur dəstəsinin başçılarından biri - general Vitali Balasanyan evində saxlanılıb.

Metbuat.az erməni mətbuatına istinadən xəbər verir ki, buna səbəb onun evində hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı zorakılıq etməsi olub.

Balasayanla birlikdə onun oğlu, əmisi oğlu və qardaşı oğlunun da saxlanıldığı qeyd edilib.

Balasayanın oğlu isə dövlətə ziyan vurmaqda ittiham olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.