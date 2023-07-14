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Şakira özündən 13 yaş kiçik məşhurla sevgili oldu: Yaraşdırmadılar - FOTO

Şakira özündən 13 yaş kiçik məşhurla sevgili oldu:
14:48 14 İyul 2023
317 İdman
Anar Türkeş
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Futbolçu Jerar Pike ilə ayrılandan sonra adı bir sıra məşhurlarla hallanan kolumbiyalı müğənni Şakiranın NBA ulduzu Cimmi Batler sevgili olduğu iddia edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 33 yaşlı idmançı ilə 46 yaşlı müğənninin Londonda restoranda birgə şam etdiyi bildirilir. Cütlüyn şam yeməyi zamanı səmimi və mehriban olduğu deyilir.Onlar şam yeməyindən sonra restoranı ayrı-ayrılıqda tərk ediblər. Cimmi Batlerin mühafizəçiləri Şakiranı maşınına qədər aparıblar. Sosial media istifadəçilərinin bəziləri Şakiranı idmançıya yaraşdırmayıblar.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Şakira "Formula 1" pilotu Lyuis Hemilton və aktyor Tom Kruzla görüntülənib.


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metbuat.az

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