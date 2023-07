“Neftçi” Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində təlim-məşq toplanışını davam etdirir.

Metbuat.az klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, “ağ-qaralar” yeni baş məşqçisi Adrian Mutu da komandanın düşərgəsinə qoşulub.

“Neftçi" rumıniyalı mütəxəssisin rəhbərliyi altında bu gün ilk məşqinə çıxıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.