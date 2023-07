Hacıqabul və Ucarda ətraf mühiti zibilləyən şəxslər barəsində tədbirlər görülüb

Hacıqabul və Ucar rayonlarında ətraf mühiti məişət tullantıları ilə zibilləyən şəxslər barəsində tədbirlər görülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, DİN-in Mətbuat Xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə, sanitar-gigiyena qaydalarının pozulması hallarının qarşısının alınması məqsədilə Hacıqabul və Ucar Rayon Polis Şöbələrinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər zamanı hər iki rayon ərazisində məişət tullantılarının müəyyən edilmiş yerlərdən kənara atılması və ətrafın zibillənməsi halları aşkar edilib.



İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 266.3-cü (Məişət tullantılarının tutumlardan (urnalardan) kənar yerlərə atılmasına görə) maddəsinin tələbini pozduğuna görə 5 nəfər Hacıqabul rayon sakini və 3 nəfər Ucar rayon sakini barəsində inzibati qaydada protokol tərtib olunub və onların hər biri məsuliyyətə cəlb olunublar.

Bu istiqamətdə tədbirlər davam etdirilir.

