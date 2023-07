Aparıcı, aktyor Sərxan Kərəmoğlu pul qazanan qadınları tənqid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bu barədə “Bizimləsən” verilişində danışıb.

“O ailəyə ki qadın qazancı girdi, həmin ailənin taleyi bitdi. Qadın kişinin ömrünə elə oturacaq ki... Hələ qadının qazancı kişikindən çox olsa, hər zaman işin içindən düz çıxacaq. Qadın evə pul gətirdisə, kişinin evi yıxıldı”.

