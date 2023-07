Vətən müharibəsi şəhidi Xudayar Yusifzadənin doğum günüdür.

Metbuat.az xəbər verir ki, anası Radə Qurbanova onun doğum günü ərəfəsində Xudayarın şəhid olduğu torpaqlarda olub.

Qeyd edək ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçusu Xudayar Yusifzadənin Vətən müharibəsi zamanı oxuduğu “Vətən yaxşıdır” təsnifi ilə məşhurlaşıb

