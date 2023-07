Türkiyədə təlim-məşq toplanışında olan “Qəbələ” ikinci yoxlama oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "qırmızı-qaralar” Boludakı hazırlıq prosesinin beşinci günündə meydana çıxıb.

Təmsilçimiz Rusiyanın “Orenburq” klubu ilə üz-üzə gəlib.

Qarşılaşma 1:1 bərabərliklə başa çatıb.

