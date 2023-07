Qadınlar kişilərdən 2 saat çox yatmalıdır - Maraqlı araşdırma

Alimlər və həkimlər tərəfindən aparılan əsaslı araşdırma qadınların xüsusilə yay aylarında daha çox yatmağa ehtiyacı olduğunu sübut etdi.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, həkim Tatyana Zaxarovanın sözlərinə görə, qadınlara günün çoxlu işlərindən qurtulmaq üçün əlavə yuxu vaxtı lazımdır. Kişilərin üçdə ikisi həyat yoldaşlarından daha az yuxuya ehtiyac duyduqlarını və daha tez qalxmağa meylli olurlar.

“Hər iki cinsin nümayəndələri yaşlandıqca, daha az yatır, yayda istilik və işıq müdaxiləsi səbəbindən yuxu pozğunluğu əmələ gəlir.

Səhiyyə mütəxəssisləri deyirlər ki, 18 yaşından sonra optimal sağlamlıq üçün ən azı yeddi saat gecə istirahətinə ehtiyacımız var.

Qadınların yuxu zamanı bərpası üçün daha çox vaxt lazımdır, çünki onların beyinləri gün ərzində çoxlu işlərə meyllidir. Tədqiqat həmçinin yuxu balanssızlığının cütlüklərin 63 faizində gərginliyə səbəb olduğunu müəyyən edib”.

Yayın istisi ən çox yuxu pozğunluğuna səbəb olur, ardınca işıq, stress, səs-küy, xoruldama, tualetə və s. səbəblər gəlir.

