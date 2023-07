Azərbaycan-Rusiya Gənclər Təşkilatının rəhbəri Ülviyyə Əlicanzadə xəstəlikdən dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ekspert Emil Maqalov sosial şəbəkə hesabında bildirib.

Məlumata görə, Ülviyyə Əlicanzadə qanazlığından əziyyət çəkirmiş.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.