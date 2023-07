Mədəniyyət Nazirliyi yanında Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin (ARKA) saytı təsis edilib.

Mədəniyyət Nazirliyindən Metbuat.az-a bildirilib ki, saytda agentliyin fəaliyyətinə dair bütün məlumatlar öz əksini tapacaq - https://arka.culture.az/

