"Fənərbaxça" klubu 11 futbolçusunu heyətdən göndərməyi planlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, baş məşqçisi İsmail Kartal heyətdə görmək istəmədiyi oyunçuların siyahısını rəhbərliyə təqdim edib.

Bunlar Attila Salai, Villian Arao, Dieqo Rossi, Altay Bayındır, Juao Pedro, Serdar Dursun, Coşua Kinq, Nazim Sanqare, Osayi-Samuel, Qustavo Enrike və Mişi Batşuayidir.

