Sosial mediada Kino Agentliyinin direktoru kimi Mədəniyyət Nazirliyinin Audiovizual və interaktiv media şöbəsinin müdiri Rüfət Həsənovun təqdim edilməsi ilə bağlı yayılan xəbərlər həqiqəti əks etdirmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirlikdən məlumat veriblər.

Bildirilib ki, hazırda ARKA kollegial surətdə idarə olunur.

