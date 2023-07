"WhatsApp" istifadəçilərinə yeni funskiya təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə WABetaInfo portalı məlumat yayıb.

Belə ki, "WhatsApp"da kontaktımıza əlavə etmədiyimiz nömrələrlə mesajlaşmaq mümkün olacaq. Bunun üçün istifadəçi "yeni söhbətə başla" seçimini seçəcək, oraya nömrəni yazdıqdan sonra mesajlaşa biləcək .

Qeyd edək ki, bundan əvvəl nömrə yalnız telefonda saxlanıldıqdan sonra mesajlaşmaq mümkün olurdu.

