Dəfnə yarpağı bu 6 xəstəliyə möcüzəvi təsir edir

Dəfnə dəfnə ağacından (Laurus nobilis) əldə edilən dəfnə yarpaqları aromatik ləzzəti və fərqli qoxusu üçün yemək hazırlamaqda istifadə olunur. Kulinariya istifadələrindən başqa, dəfnə yarpaqları bir sıra potensial sağlamlıq faydaları ilə əlaqələndirilir. Bununla belə, qeyd etmək vacibdir ki, dəfnə yarpaqlarının xüsusi sağlamlıq təsirləri ilə bağlı elmi araşdırmalar məhduddur və bu iddiaları təsdiqləmək üçün daha çox araşdırmaya ehtiyac var.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən dəfnə yarpağının bəzi faydalarını təqdim edir:



Həzm Sağlamlığı: Dəfnə yarpaqları ənənəvi olaraq həzmi təşviq etmək və həzmsizlik, şişkinlik və qaz kimi həzm problemlərini yüngülləşdirmək üçün istifadə edilmişdir. Onlar həzm sistemini sakitləşdirməyə kömək edə biləcək yüngül karminativ xüsusiyyətlərə malik ola bilərlər.



İltihab əleyhinə xüsusiyyətlər: Dəfnə yarpaqlarında iltihab əleyhinə xüsusiyyətlərə malik partenolid və fitonutrientlər kimi müəyyən birləşmələr var. Bu xüsusiyyətlər bədəndəki iltihabı azaltmağa və iltihablı vəziyyətlərdən xilas olmağa kömək edə bilər.



Antioksidant Fəaliyyət: Dəfnə yarpaqları oksidləşdirici streslə mübarizə aparmağa və hüceyrələri sərbəst radikalların yaratdığı zərərdən qorumağa kömək edən kofeik turşusu və rutin kimi antioksidanları ehtiva edir. Antioksidanların ümumi sağlamlıq üçün potensial faydaları olduğuna inanılır və xəstəliklərin qarşısının alınmasına kömək edə bilər.



Qan Şəkərinin Tənzimlənməsi: Bəzi tədqiqatlar göstərir ki, dəfnə yarpaqları qan şəkərinin səviyyəsini tənzimləməyə kömək edə bilər. Dəfnə yarpaqlarında olan bəzi birləşmələr, məsələn, polifenollar və flavonoidlər insulin funksiyasını yaxşılaşdıra və qlükoza mübadiləsini yaxşılaşdıra bilər. Bununla belə, bu təsirin dərəcəsini müəyyən etmək üçün əlavə tədqiqatlara ehtiyac var.



Tənəffüs Sağlamlığı: Ənənəvi tibbdə dəfnə yarpağı öskürək, tıxanıqlıq və bronxit kimi tənəffüs simptomlarını yüngülləşdirmək üçün istifadə edilmişdir. Dəfnə yarpağı ilə dəmlənmiş buxarın inhalyasiyası və ya dəfnə yarpağı çayı içməyin tənəffüsü rahatlaşdırdığına inanılır.



Yara sağalması: Dəfnə yarpağı ekstraktları infeksiyanın qarşısını almağa və yaraların sağalmasını təşviq etməyə kömək edə biləcək potensial antimikrobiyal xüsusiyyətlər göstərmişdir. Bununla belə, xüsusi mexanizmləri və tətbiqləri başa düşmək üçün daha çox araşdırma lazımdır.



Qeyd etmək vacibdir ki, dəfnə yarpaqları normada istifadə edilməlidir, çünki həddindən artıq istehlak mənfi təsirlərə səbəb ola bilər. Həmçinin, unutmayın ki, yuxarıda qeyd olunan faydalar ənənəvi istifadə və lətifə sübutlarına əsaslanır və insanlar üzərində aparılan elmi araşdırmalar məhduddur. Potensial sağlamlıq faydaları üçün dəfnə yarpaqlarından istifadə etməyi düşünürsünüzsə, məsləhət və rəhbərlik üçün bir tibb işçisi ilə məsləhətləşmək həmişə yaxşıdır.

