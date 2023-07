İsveçdə Quran və İraq bayrağının yandırılması planlaşdırılan aksiyaya icazə verilib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, aksiya bu gün Stokholmdakı İraq səfirliyi yaxınlığında baş tutacaq.

Qeyd edək ki, daha öncə etirazçılar məscid yaxınlığında Quranı yandırmışdılar.

