Almaniyanın Oberhausen şəhərində yaşayan 47 yaşlı Telman Əsgərov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə teleaparıcı Hacı Nuran paylaşım edib.

Onun ölümünə səbəb uzun sürən ağır xəstəliyi olub.

