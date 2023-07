İyulun son günləri bu bürclər üçün şanslı olacaq

2023-cü ilin iyul ayının ikinci yarısında bəzi bürclərin həyatında bir sıra uğur və xeyirli hadisələr arta bilər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Şir



Şirlər karyera və nailiyyətlər sahəsində şanslı olacaqlar. Səyləri ilə tanınıb yüksək nəticələr əldə edəcəklər. Qarşınıza gələ biləcək yeni imkanlar və problemlərə hazır olun.

Əqrəb

İyulun ikinci yarısında çətinliklərin öhdəsindən gəlmək və irəliləyiş əldə etmək imkanınız ola bilər. İradə gücünüz və qətiyyətiniz maneələri dəf etməyə və mühüm məqsədlərə çatmağa kömək edəcək.

Balıq

Münasibətlər və yaradıcılıq sahəsində şanslı ola bilərsiniz. İncəsənət və ya yaradıcı fəaliyyətlə məşğul olsanız, sizə maraqlı fürsət təklif oluna bilər və ya istedadlarınızla tanınırsınız. Şəxsi həyatda xoş hadisələr baş verə bilər.

Tərəzi

İyulun ikinci yarısında maliyyə rifahı və sabitliyi cəlb etmək imkanınız ola bilər. Yeni gəlir mənbələri və ya investisiyalardan qazanc əldə edə bilərsiniz. Sizə təklif olunan imkanlara qarşı diqqətli olun.

Oxatan

Macəra həvəsiniz və yeni üfüqlər arzunuz maraqlı fürsətlərə səbəb ola bilər. Ətrafınızdakı insanlardan dəstək və ilham ala bilərsiniz.

