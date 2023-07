100 yaşlı qadın uzunömürlülüyün sirrini AÇIQLADI

100 yaşlı qadının ailəsi onun uzun ömür sürməsinin sirrini açıb.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, Britaniya sakini Eylin Koylun ailə üzvləri onun yubileyini qeyd edərək, uzunömürlülüyünün hər kəs üçün əlçatan olan sirlərini açıblar. Bu barədə Belfast Live məlumat yayıb.

Qadın 1923-cü ildə anadan olub və beş uşağın ən böyüyü olub. Kiçik yaşlarından Eylin Metodist kilsəsinin həyatında fəal iştirak edib, bazar günü kilsə xorunda mahnı oxuyub.

15 yaşında ikən onun dayanacağından hər gün velosipedlə keçən gənc Billi Koylla aşiq olub.

Toydan sonra qadın ilk övladını dünyaya gətirsə də, bir neçə aylıq olarkən onu itirib. Sonra üç oğlu dünyaya gəlib: Alan, David və Stefan.

Eileen ortancıl oğlunun ölümündən sonra 20 yaşında həyata davam etmək üçün özündə güc toplaya bilmişdi. Qadının etiraf etdiyi kimi, bu həyatının ən çətin dövrlərindən biri idi.

Billi təqaüdə çıxanda cütlük səyahətə çox vaxt sərf edirdi.

Əri dünyasını dəyişəndə qadın dostları ilə daha tez-tez görüşməyə və onlarla səyahət etməyə başladı. Eylinin uzun ömür sürməsinin əsas sirri aktiv sosial həyatdır.

Hazırda qadın köçdüyü qocalar evində yaşayır. Dostları ilə görüşə və ünsiyyət qura bilmədiyi üçün Eylin daha az ünsiyyətcil olub, lakin gəlininin dediyinə görə, o, məmnun və xoşbəxt bir qadın olaraq qalıb. Hazırda onun iki oğlu, üç nəvəsi, və yeddi nəticəsi var

