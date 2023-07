Sumqayıt şəhəri 26 nömrəli məktəbin şagirdi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məktəbin 11b sinif şagirdi Şükür Teymurlu uzunsürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, məktəblinin atası Əkrəm Teymurlu Vətən müharibəsi qazisidir.

