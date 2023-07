Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi İsveçdə Quranın yandırılmasını pisləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in tviter səhifəsində bildirilib.

Azərbaycan XİN İsveç hakimiyyət orqanlarını təqsiri olanlara qarşı bütün lazımi tədbirləri görməyə və bu cür nifrət cinayətlərinin təkrarlanmasının qarşısını almağa çağırıb.

