“Roma”nın baş məşqçisi Joze Mourinyonun fotosu sosial mediada gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mourinyo dondurma yeyərkən foto çəkdirib. Foto sosial mediada maraqla qarşılanıb. Fotoya “Mourinyo yeni mövsümə hazırdır, rəqiblərini gözləyir” deyə rəylər yazılıb.

