Azərbaycan XİN rəhbəri Ceyhun Bayramov və rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az bildirir ki, telefon danışığı Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsü ilə baş tutub.

Həmkarlar Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında razılaşmalar əsasında Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasının əsas istiqamətləri üzrə birgə işin intensivləşdirilməsi yollarını müzakirə ediblər.

Nazirlər gələcək təmaslar barədə razılığa gəliblər.

