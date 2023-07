Məşhur aktyor Conni Dep iylun 18-də Budapeştdə qaldığı hoteldə huşsuz vəziyyətdə tapılıb.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, iddialara görə, o, yüksək dozada narkotik qəbul edib. Aktyorun intihar etmək istədiyi iddia edilib.

Qeyd edək ki, onun Budapeştdəki konserti də təxirə salınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.