Daxili İşlər Nazirliyinin Şəxsi Heyətlə İş İdarəsinin Şəhid ailələrinin sosial və hüquqi müdafiəsi şöbəsinin rəisi vəzifəsindən öz istəyi ilə azad edilib.

Metbuat.az News24.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər naziri Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb.



Əmrə əsasən, DİN-nin Şəxsi Heyətlə İş İdarəsinin Şəhid ailələrinin sosial və hüquqi müdafiəsi şöbəsinin rəisi, polis polkovnik-leytenantı Orxan Bədəlov sərəncama götürülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.