Hüseyn Dəryanın oğlu illər sonra göründü - FOTO

Mərhum reper Hüseyn Dəryanın oğlu Cahangir Muradov uzun müddətdən sonra sosial mediaya qayıdıb.

Metbuat.az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, sosial mediada istifadəçi adı Cahangir Dərya olan reperin oğlu Türkiyənin məşhur repçisi Murda ilə foto çəkdirib. Sonuncu dəfə 2021-ci ildə paylaşım edən Cahangirin bu addımı maraqla qarşılanıb, həmçinin onun dəyişməyi də diqqət çəkib.

Hüseyn Dəryanın keçmiş həyat yoldaşı Sona Muradova da Murda ilə Bodrumda, Muğlada çəkdirdiyi kadrı sosial mediada bölüşüb

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.