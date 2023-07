Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının sədri Qubad İbadoğlu daxil olmuş müraciətlə əlaqədar vəkili Zibeydə Sadıqova ilə birgə DİN-in Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə dəvət edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DİN-in mətbuat xidmətinin əməkdaşı Anar Qafarov bildirib.

Onun sözlərinə görə, araşdırma aparılır, əlavə məlumat veriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.