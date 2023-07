Ata övladının dəfn mərasimində 13 nəfəri güllələyib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, hadisə Konqonun İturi əyalətində baş verib. Öldürülənlərdən 9-u uşaq olub.

Hərbçi olduğu bildirilən ata törətdiyi əməldən sonra yoxa çıxıb. Hadisənin hansı səbəbdən törədildiyi məlum deyil.

Onun axtarışları davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.