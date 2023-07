Oğlunu xilas edərkən boğulan qadın müəllim imiş - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, iyulun 21-də Naxçıvandakı Uzunoba gölündə iki nəfər boğularaq ölüb.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, göldə bataraq həyatını itirən 1984-cü il təvəllüdlü Səadət Aslanlı Naxçıvan Musiqi Kollecində müəllim işləyirmiş.

O, 13 yaşlı oğlu Muradın boğulduğunu görərək suya atılıb və özü də boğulmağa başlayıb. Bu zaman gölün sahilində xidmətdən kənar vaxt ailəsi ilə istirahət edən 1982-ci il təvəllüdlü polis serjantı Quliyev Vüsal Əbülfəz oğlu suya atılaraq göldə boğulma təhlükəsi ilə üzləşən uşağı xilas edib. Daha sonra uşağın anası S. Aslanlını xilas etmək istəyərkən polis əməkdaşı da onunla bərabər suda boğularaq ölüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.