"Kapital Bank"ın mətbuat xidmətinin rəhbəri Pərviz Sədrəddinov vəzifəsindən ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə özü məlumat yayıb.

P. Sədrəddinov 7 ildir bu vəzifədə çalışırdı.

