"Neftçi"nin yeni prezidenti kimdir? - DOSYE

Xəbər verdiyimiz kimi, Kamran Quliyev “Neftçi”nin prezidenti vəzifəsindən gedib, yerinə Fərrux Mahmudov təyin edilib.

Metbuat.az Fərrux Məmmədov 1982-ci ildə anadan olub. 1999-2003-cü illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində mühasibat uçotu və audit ixtisası üzrə bakalavr, 2003-2005-ci illərdi isə Mərkəzi Avropa Universitetinin Biznes Məktəbində biznesin idarə olunması və marketinq üzrə magistr təhsili alıb.

F.Mahmudov 2022-ci ildən Azərbaycan Basketbol Federasiyasının icraçı direktorudur.

O, həmçinin 2015-ci ildən “ALTÜST Media” MMC-nin təsisçisi və idarəedici direktoru olub F.Mahmudov müxtəlif illərdə “Samsung Electronics Caucasus”, “British American Tobacco Azerbaijan”, “Azerfon” MMC və digər şirkətlərdə rəhbər vəzifələrdə çalışıb.

Evlidir, 3 övladı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.