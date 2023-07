Sabah Moskvada Sergey Lavrovun Ermənistan və Azərbaycanın xarici işlər nazirləri ilə danışıqları keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi yayıb.

Danışıqlarda Bakı və İrəvan arasında sülh müqaviləsinin hazırlanması müzakirə olunacaq.

