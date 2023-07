“Neftçi” Qara Qarayevin transferini rəsmən açıqlayıb.

Metbuat.az klubun sosial şəbəkə hesabına istinadən xəbər verir ki, Bakı təmsilçisi milli komandamızın sabiq üzvü ilə 2+1 il şərtli müqavilə bağlanıb.

30 yaşlı dayaq yarımmüdafiəçisi 2 nömrəli formanı geyinəcək.

Qeyd edə ki, Qara Qarayev karyerası ərzində yalnız “Qarabağ” klubunda çıxış edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.