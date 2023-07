"Fənərbaxça" "Vulverhempton"la müqaviləsi başa çatan Adama Traoreni transfer etmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Fotomaç” məlumat verib. Bildirilir ki, tərəflər arasında ilkin razılıq əldə edilib. Məlumata görə, "Fənərbaxça" detalları danışmaq üçün 27 yaşlı futbolçunun menecerini İstanbula dəvət edib. Xəbərdə qeyd edilir ki, tərəflər arasında fikir ayrılığının olacağı gözlənilmir.

Adama Traoreninin “Fənərbaxça” ilə müqavilə imzalayacağı qeyd edilib.

