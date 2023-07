Kürdə qayıq limana çırpılıb, 3 nəfər xəsarət alıb

Baş Prokurorluq Mingəçevirdə motorlu qayığın limana çırpılması ilə bağlı məlumat yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qurumdan verilən məlumata görə, iyulun 24-ü saat 22 radələrində Kür çayının Mingəçevir şəhəri ərazisindən keçən hissəsində motorlu qayığın limana çırpılması nəticəsində qayıqda olan sərnişinlər – 1998-ci il təvəllüdlü Bayram Abbaszadə, 2007-ci il təvəllüdlü Heydər Həsənzadə və 1995-ci il təvəllüdlü Səbinə Ramazanova müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı Mingəçevir şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır.

