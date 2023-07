İş xanımı Ruhiyyə Əliyeva ilk dəfə övladlarının görüntüsünü paylaşıb.

Metbuat.az bildirir ki, o, özünün instaqram hesabında oğlanları Məhəmməd və Həsənin fotolarını paylaşaraq, ad günlərini təbrik edib:

“Arzu edirəm, ömrümün, ömrünüzün hər günü sizin gününüz olsun! Sevincinizin, gülüşünüzün, məmnuniyyətinizin, uğurunuzun günü! Ad gününüz mübarək, Məhəmmədim və Həsənim".

