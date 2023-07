“WhatsApp”dan səs gətirəcək yeni özəllik - FOTO

“WhatsApp” istifadəçiləri üçün yeni funksiyalar təqdim etməyə davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir müddətdir sınaq mərhələsində olan yeni funksiyanın artıq “iOS” və “Android” üçün “WhatsApp”ın ən son versiyalarını quraşdırmış istifadəçilər üçün əlçatan olduğu bildirilir. “WABetaInfo”nun məlumatına görə, yeni funksiya telefon nömrələrini kontaktlar siyahısında saxlamadan naməlum şəxslərlə söhbət etməyə imkan verir. Məlumata görə, bu funksiya naməlum şəxslərlə söhbəti asanlaşdırır.

Bu funksiyanın “WhatsApp” hesabınızda aktiv olub-olmadığını öyrənmək üçün əlaqə siyahınızı açmalı və telefon nömrəsini axtarmalısınız. Məsələn, "yeni söhbətə başla" düyməsini klikləyin və axtarış çubuğuna naməlum telefon nömrəsini daxil edin. Əgər həmin nömrədə “WhatsApp” aktivdirsə, siz nömrəni kontakt siyahınızda saxlamadan söhbətə başlaya biləcəksiniz.

