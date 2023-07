Video paylaşma platforması olan "TikTok" yeniliyini elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq burada videolardan əlavə, yalnız mətndən ibarət paylaşımlar da edilə bilər.

Mətn yazıları "Instagram" hekayələrindəki yazılara bənzər şəkildə olacaq. O cümlədən fon rəngi, mətn tərzi, musiqi və həştəq də əlavə etmək mümkün olacaq. Yazılar min simvolla məhdudlaşacaq.

