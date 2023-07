Ən dalaşqan 4 bürc - Onlarla söz güləşdirməyin

Astoroloqlar ən dalaşqan bürclərin adlarını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dalaşqanlığı ilə seçilən 4 bürcü və onarın dalaşqanlıq xüsusiyyətlərinni təqdim edirik:

Qoçlar təbiətcə adətən isti xasiyyətlidirlər. Ancaq çox tez əsəbiləşirlər və səbirlərini itirirlər. Nəticədə onlar tez bir zamanda döyüşə girə bilərlər. Ya çox sakitləşirlər, ya da ətrafdakı insanlarla çox "döyüşürlər". Bu bürc nümayəndələri əsəbiləşən kimi dərhal dava salırlar.

Buğa asanlıqla mübahisələrə girməyə meyllidir. Kimsə onlarla razılaşmadıqda və fikirlərini dəstəkləmədikdə narahat olurlar. Onlar adətən davaya zəmin yaradan adama qışqırmağa başlayırlar. Hadisələri başlanğıcda böyük sakitlik və təmkinlə qarşılasalar da, müzakirənin sonunda fikir ayrılığı olan biri ilə belə mübarizə aparacaqları qaçılmazdır.



Əkizlər xüsusilə valideynləri və tərəfdaşları ilə çox mübahisə etməyə meyllidirlər. Ətrafdakılar onların xahişlərini qəbul etməyəndə dava salırlar. Əkizlər bu üsuldan daha çox diqqət çəkmək və ya işləri düzəltmək üçün istifadə edir. Ehtiyatlı olmaq vacibdir, çünki əkizlər çox incidən sözlərlə mübarizə apara bilər. Heç gözləmədiyiniz bir sözlə sizi incidə bilərlər.



Şirlər çox vaxt çox əsəbiləşirlər və onlara hörmətsizlik edən insanlara dözə bilmirlər. Onlar tez-tez bu insana məhəl qoymayaraq və ya bir neçə aylar, illərlə danışmamaqla soyuq mübarizəyə səbəb olurlar.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.