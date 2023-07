Bakıda dənizdə batan gəncin axtarışları davam edir.

Belə ki, iyulun 24-ü axşam saatlarında Bakının Pirşağı qəsəbəsində dənizdə üzərkən batan Ağstafa sakini, 2003-cü il təvəllüdlü Samir Süleymanovun axtarışları davam edir.

Əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən axtarışlar daha da çətinləşib.

Gəncin sosial şəbəkə hesabındakı duyğusal paylaşımı isə diqqət çəkib:

“Mən öləndən sonra qədrimi biləcəksiniz”.

