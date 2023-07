Çempionlar Liqası: "Qarabağ" "Rakov"a qarşı

Bu gün Çempionlar Liqasında 2-ci təsnifat mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, son oyun günündə 5 matç keçiriləcək. "Qarabağ" səfərdə "Rakov"la qarşılaşacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 22:15-də başlayacaq.

Ağdam təmsilçisinin ÇL-in 3-cü təsnifat mərhələsindəki potensial rəqibləri "Aris" (Kipr) və BATE (Belarus) üz-üzə gələcəklər.

26 iyul

21:00. "Aris" (Kipr) - BATE (Belarus)

21:00. "Şerif" (Moldova) - "Makkabi" (Hayfa, İsrail)

22:15. "Rakov" (Polşa) - "Qarabağ" (Azərbaycan)

22:45. "Ludoqorets" (Bolqarıstan) - "Olimpiya" (Sloveniya)

22:45. "Klaksvik" (Farer adaları) - "Haken" (İsveç)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.