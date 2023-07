Bakıda magistral su kəmərində qəza baş verib.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Bakı-Ələt yolunun Qaradağ rayonundan keçən hissəsində baş verən qəza zamanı kəmərdən axan su ətrafa yayılıb.

Suyun ətrafa yayılması eyni zamanda magistral yolda hərəkət edən avtomobillərin hərəkətinə ciddi maneələr yaradıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.