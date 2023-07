Azərbaycanda dövlət hesabına vəkillə təmin olunacaq şəxslərin əhatə dairəsi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Mülki Prosessual Məcəllədə dəyişiklik edilməsi haqqında qanunu təsdiqləyib.

