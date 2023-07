Aqil Qurbanova yüksək VƏZİFƏ VERİLDİ

Müdafiə nazirinin müavini - Hərbi-Texniki Təchizat Baş İdarəsinin rəisi Aqil Qurbanova yüksək vəzifə verilib.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, o, Müdafiə nazirinin müavini - Baş direktor vəzifəsinə təyin olunub.

Qeyd edək ki, A.Qurbanov bundan öncə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 09.12.2022 tarixli Sərəncamı ilə müdafiə nazirinin hərbi-texniki təchizat üzrə müavini, 27.02.2023-cü il tarixdən isə müdafiə nazirinin müavini - Hərbi-Texniki Təchizat Baş İdarəsinin rəisi vəzifəsinə təyin edilmişdi.



