İcra başçısının faciəvi şəkildə ölən qardaşının görüntüsü - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, dünən Kürdəmir rayonun Pirəköcə kəndində 1975-ci il təvəllüdlü Azər Qaraşov özünü güllələyərək öldürüb.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, ləğv edilən Əməlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin rayon şöbəsində və bir sıra dövlət qurumlarında çalışmış Azər Qaraşov Lənkəran rayon İcra Başçısı Taleh Qaraşovun qardaşıdır.

Qeyd edək ki, mərhum Azər Qaraşov 3 uşaq atası idi və rayonun Pirəköcə kəndində ata evində yaşayırdı. Hazırda faktla bağlı Kürdəmir rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

Onun görüntüsünü təqdim edirik:

